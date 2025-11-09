На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ведут наступление в городе-спутнике Красноармейска

Минобороны: ВС России ведут наступательные действия в Димитрове
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ведут наступательные действия в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом заявило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным МО, активные действия на линии боевого соприкосновения проводит 5-ая мотострелковая бригада 51-й армии в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск) лишь ограниченный контингент сил. При этом, по его оценке, ситуация для украинских формирований на данном направлении остается критической, поскольку они находятся в окружении и блокированы.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. По словам сдавшихся в плен украинских солдат, они ощущают себя брошенными командованием, которое, как утверждается, прекратило поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.

СВО: последние новости
