Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области

В Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области сбиты дроны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал глава Ростовской области.

Вечером 8 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 15 беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00.

В ночь на субботу над регионами РФ были сбиты 79 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 36 уничтожены над территорией Ростовской области.

8 ноября украинские беспилотники также атаковали Вологодскую область. На подстанции «Белозерская» было зафиксировано три попадания. На предприятии в момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации.

На подстанции произошли пять взрывов, однако никто не пострадал.

Ранее военкор Котенок назвал возможную причину снижения интенсивности ночных атак украинских войск.