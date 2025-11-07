Названа возможная причина снижения интенсивности ночных атак ВСУ

Резкое снижение интенсивности ночных атак украинских войск на российские регионы может говорить о том, что Киев готовит более масштабный налет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности <...> предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет, в том числе с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — предупредил журналист.

При этом он подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению атак Вооруженных сил Украины.

Утром 7 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью над регионами страны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять дронов перехватили в Крыму, три — в Брянской области, два — в Курской области, один — в Калужской области.

В ночь на 6 ноября в воздушном пространстве российских регионов уничтожили 75 беспилотников ВСУ. Больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Крыму отразили атаку семи летательных аппаратов, в Воронежской области — шести, в Ростовской области — четырех, в Белгородской области — трех. Два БПЛА сбили в Орловской области, по одному — в Липецкой, Курской, Тамбовской областях и столичном регионе.

Ранее в Волгограде дрон врезался в многоэтажный дом.