На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина снижения интенсивности ночных атак ВСУ

Военкор Котенок: ВСУ могут готовить масштабный налет на российские регионы
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Резкое снижение интенсивности ночных атак украинских войск на российские регионы может говорить о том, что Киев готовит более масштабный налет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности <...> предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет, в том числе с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы», — предупредил журналист.

При этом он подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению атак Вооруженных сил Украины.

Утром 7 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью над регионами страны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять дронов перехватили в Крыму, три — в Брянской области, два — в Курской области, один — в Калужской области.

В ночь на 6 ноября в воздушном пространстве российских регионов уничтожили 75 беспилотников ВСУ. Больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Крыму отразили атаку семи летательных аппаратов, в Воронежской области — шести, в Ростовской области — четырех, в Белгородской области — трех. Два БПЛА сбили в Орловской области, по одному — в Липецкой, Курской, Тамбовской областях и столичном регионе.

Ранее в Волгограде дрон врезался в многоэтажный дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами