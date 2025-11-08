Появились кадры из обесточенного после ночного удара Киева

В Киеве некоторые районы остались без света после ночной атаки

Некоторые районы Киева обесточены из-за отключений света после ночной атаки. Об этом сообщает в Telegram-канале УНИАН.

На кадрах из местных пабликов автомобили с включенными фарами едут по темным улицам города.

Прошлой ночью Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

В Киеве под обстрел вновь попала ТЭЦ-5 (теплоэлектроцентраль). В Киевской области — аэродром в Василькове и аэродром «Антонов» в Гостомеле. В украинской столице из-за отсутствия напряжения после ночных ударов произошел транспортный коллапс. В городе остановились троллейбусы и трамваи, а на станции метро «Политехнический институт» пропал свет.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.