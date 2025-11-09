США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratotanker прибыли на испанскую базу Морон для совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами страны. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе.

Как там уточнили, речь идет о трех американских бомбардировщиках B-52H. Они прибыли с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. Во время учений экипажи B-52H потренируются быстро реагировать на угрозы в сложном воздушном пространстве и поддержат «сдерживающий потенциал» вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

До этого стало известно о планах США забрать часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. На этом фоне стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации президента Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, какие корабли и подлодки США направили к Венесуэле.