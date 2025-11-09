На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

США перебросили на базу в Испании три стратегических бомбардировщика B-52H
close
Vitaliy Rusavskiy/Global Look Press/Keystone Press Agency

Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratotanker прибыли на испанскую базу Морон для совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами страны. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе.

Как там уточнили, речь идет о трех американских бомбардировщиках B-52H. Они прибыли с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. Во время учений экипажи B-52H потренируются быстро реагировать на угрозы в сложном воздушном пространстве и поддержат «сдерживающий потенциал» вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

До этого стало известно о планах США забрать часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. На этом фоне стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации президента Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, какие корабли и подлодки США направили к Венесуэле.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами