Франция поделилась с Украиной старыми рыболовными сетями для противодействия БПЛА

Guardian: Франция отправила Украине рыболовные сети для защиты от дронов
Anatolii Stepanov/Reuters

Рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции отправляют на Украину старые рыболовные сети для защиты от российских беспилотников, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что глубоководные сети из конского волоса, которые используют для ловли морского черта, служат от одного года до двух лет. Во Франции ежегодно списывают до 800 т сетей. А бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже направила на Украину две партии с сетями общей протяженностью 280 км.

«Украинцы используют сети для создания туннелей, в которых запутываются пропеллеры беспилотников. Это можно сравнить с тем, как пауки ловят мух в паутину», — говорится в материале.

Согласно статье, сотни тонн старых сетей также пожертвовали шведские и датские рыбаки.

Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова заявила, что сети — не панацея, а один из элементов защиты от беспилотников противника. По ее словам, операторы вражеских БПЛА все чаще находят способы их прорыва.

В октябре депутат Госдумы Максим Иванов утверждал, что российские военные тоже начали применять рыболовные сети для противодействия беспилотникам ВСУ.

Ранее Польша захотела создать «стену дронов» против России.

