Над российскими регионами уничтожили 15 беспилотников за восемь часов

Российские средства ПВО в период с 12:00 до 18:00 мск успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией нескольких российских областей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что основная часть дронов, а именно 9 единиц, была сбита над Республикой Крым. Кроме того, по два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской и Вологодской областями, и по одному – над Курской областью и акваторией Черного моря.

Утром 8 ноября российские системы ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив восемь аппаратов над территорией различных регионов РФ. Зенитчики сбили два дрона над Новгородской областью. Еще по одному беспилотнику были сбиты в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями, а также над Московским регионом и Республикой Башкортостан.

Ранее ВСУ больше недели совершали атаки на плотину Белгородского водохранилища.