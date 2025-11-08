В Баку прошел военный парад, посвященный завершению конфликта в Карабахе

Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

С трибуны за парадом наблюдали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

После выступлений лидеров начался проход личного состава вооруженных сил. На площадь Азадлыг в центре Баку были внесены боевые знамена азербайджанской армии и соединений, особо отличившиеся в ходе боевых действий.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.