Украина взаимодействует с партнерами с целью приобретения дополнительных американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные Patriot, очень рассчитываем на поддержку», — приводит слова украинского лидера издание «РБК-Украина».

Он поблагодарил всех «в Европе, в Америке, в Азии», кто «пытается помочь», и пообещал, что «решения будут».

Зеленский также сообщил, что за минувшую ночь украинские Силы обороны обезвредили более 400 дронов и что часть ракет удалось сбить. Он подчеркнул, что противодействовать баллистическим и аэробалистическим ракетам «очень сложно» и что «лишь некоторые системы в мире» способны сбивать такие ракеты. Поэтому Украине требуется «больше систем, гораздо больше ракет к этим системам», отметил Зеленский.

4 ноября украинский лидер заявил в Брюсселе на саммите по вопросам расширения Евросоюза, что Киев получил две системы ПВО Patriot от Германии.

Как писало 30 октября итальянское издание L'AntiDiplomatico, президенту Украины необходимо осознать, что поставки западного оружия не изменят положения ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому управлять.

Ранее в США признали, что Patriot плохо перехватывают российские ракеты.