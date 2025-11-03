На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек

ТАСС: в украинском спецназе «Дозор» служат не окончившие вуз курсанты
true
true
true
close
Maksym Kishka/Reuters

В составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины служат курсанты, не завершившие обучение в вузах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что курсанты выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. При этом они занимают командирские должности, несмотря на то, что не окончили вуз.

«Один из них был ликвидирован накануне», — сказал представитель силовых структур.

До этого в силовых структурах РФ рассказали, что военные украинского спецназа превращаются из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне. Такая ситуация объясняется нехваткой мобилизованных на фронте, заявили силовики. Также они подчеркнули, что использование военных из подразделений спецназа в штурмовых действиях продолжится до тех пор, пока сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российского военкомата) не отловят достаточное количество «пушечного мяса» и не отправят его на фронт после прохождения ускоренного курса подготовки.

Ранее украинский журналист назвал высадку спецназа ГУР с вертолета под Покровском безграмотным решением.

Новости Украины
