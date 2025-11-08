Минобороны РФ сообщило о сбитых 178 украинских БПЛА за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации Минобороны, минувшей ночью ВС РФ нанесли массированные удары по предприятиям украинского ВПК и газоэнергетическим объектам Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Удары были совершены высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении объектов транспортной инфраструктуры ВСУ и пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Над территорией Ростовской области сбили 36 летательных аппаратов самолетного типа, над Брянской — 10, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской — 5, над Республикой Крым — 5, над Саратовской — 3, над Воронежской — 1, над Смоленской — 1 и над Орловской — 1.

Ранее в Волгограде после падения обломков БПЛА произошел пожар.