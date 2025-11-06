На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде после падения обломков БПЛА произошел пожар

Бочаров: в Волгограде из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне
Inna Varenytsia/Reuters

В Красноармейском районе Волгограда на территории промышленной зоны вспыхнул пожар. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, чьи слова приводит Telegram-канал администрации главы региона.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно работают над ликвидацией пожара», — говорится в сообщении.

По словам Бочарова, пожарные расчеты незамедлительно приступили к ликвидации возгорания.

В ночь на 6 ноября силы ПВО министерства обороны РФ отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате этой атаки, в частности, пострадал 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохоляева — повреждены балконы и выбиты стекла в близлежащих зданиях. Из-за попадания осколков пострадал 48-летний мирный житель, спасти его не удалось.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение вечера перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее под Волгоградом после атаки БПЛА загорелась электроподстанция.

Атаки БПЛА на Россию
