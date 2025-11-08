Российские военные отправляют ВСУ листовки с призывом сдаться

Бойцы из группировки российских войск «Восток» перед наступлением на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют им в тыл листовки с призывом сдаться в плен без боя, при отказе позиции уничтожаются. Об этом рассказал в интервью ТАСС командир боевой машины с позывным Унон.

«И если они не хотят сдаваться, мы заряжаем фугасы и отрабатываем», — заявил боец.

По словам командира, дальность стрельбы ракетной системы залпового огня составляет около 35 км, что позволяет работать по тылам противника.

Сейчас расчет выезжает на задачи ежедневно. Команды всегда передаются на бурятском языке, чтобы украинские военнослужащие не смогли перехватить секретные сведения, рассказал Унон.

До этого сообщалось, что военнослужащие украинских войск, оказавшиеся в окружении в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР), начали сдаваться в плен российским бойцам.

Ранее ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих.