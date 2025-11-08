На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Би-би-си сообщило о рекордном числе дезертирств в ВСУ

Би-би-си: в октябре из армии Украины дезертировали рекордные 21 тыс. человек
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) самовольно покинули свыше 21 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает «Би-би-си Украина», ссылаясь на данные офиса генпрокурора страны.

Издание уточнило, что это число уголовных дел, которые завело Государственное бюро расследований по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и о дезертирстве.

В случае если информация за последний месяц корректна, значит был побит рекорд числа побегов из украинской армии за почти четыре года конфликта, подчеркивает издание.

В то же время один из офицеров Генштаба Вооруженных сил Украины пояснил Би-би-си, что статистика отображает не число самовольно оставивших часть, а только количество справок об этом.

«Человек ушел из одной части, потом мог вернуться или пойти в другое подразделение, а потом снова ушел в СОЧ — это засчитывают как два случая СОЧ, а на самом деле это один и тот же человек», — пояснил он.

До этого представитель МИД России заявила, что официальные данные Генеральной прокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды армии страны ежемесячно покидают до 18 тыс. дезертиров.

Ранее СМИ раскрыли причины массового дезертирства в ВСУ.

