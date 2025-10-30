На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В городе Винницкой области произошло отключение воды и отопления

УНИАН: Ладыжин в Винницкой области остался без водоснабжения и отопления
true
true
true
close
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Отключение водоснабжения и отопления произошло в одном из городов в Винницкой области Украины. Об этом пишет УНИАН.

«Ладыжин <...> остался без тепла и воды», — уточняется в материале.

Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники профильных служб готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения. Кроме того, специалисты организуют подвоз технической воды и обеспечивают запуск междомовых колонок водоснабжения.

30 октября Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

В частности, дроны атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию в Винницкой области. В Львове после взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением, в Киеве также произошло частичное отключение света. Ударам подвергся и ряд других городов и объектов.

Ранее жителей Украины предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами