В городе Винницкой области произошло отключение воды и отопления

УНИАН: Ладыжин в Винницкой области остался без водоснабжения и отопления

Отключение водоснабжения и отопления произошло в одном из городов в Винницкой области Украины. Об этом пишет УНИАН.

«Ладыжин <...> остался без тепла и воды», — уточняется в материале.

Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец в своем Telegram-канале сообщил, что сотрудники профильных служб готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения. Кроме того, специалисты организуют подвоз технической воды и обеспечивают запуск междомовых колонок водоснабжения.

30 октября Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

В частности, дроны атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию в Винницкой области. В Львове после взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением, в Киеве также произошло частичное отключение света. Ударам подвергся и ряд других городов и объектов.

Ранее жителей Украины предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса в стране.