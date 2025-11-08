На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хегсет назвал цели возможной атаки на США

Хегсет: целями возможной атаки на США станут пути снабжения и склады
Alex Brandon/AP

Целями возможной атаки на США станут пути снабжения, склады и информационные системы. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед лидерами промышленности, военными руководителями и правительственными чиновниками, передает РИА Новости.

«Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, чтобы нас дезорганизовать», — подчеркнул министр.

Кроме того, Хегсет заявил, что США в случае необходимости вступят войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу. По его словам, в распоряжении Вашингтона находится лучшее и сильнейшее оружие.

До этого американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington выразил мнение, что у США самые сильные и мощные вооруженные силы в истории мира.

Ранее кандидат на пост в Пентагоне назвал ядерное оружие России угрозой для США.

