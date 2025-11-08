В НАТО заявили о возможной переброске 800 тысяч солдат к российской границе

Генерал Зольфранк: НАТО может направить 800 тысяч солдат через ФРГ к границе РФ

Германия может выступить в роли центрального плацдарма для переброски военного контингента НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом заявил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк, передает немецкая газета Die Zeit,

«В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал он в ходе конференции вооруженных сил (бундесвера) ФРГ.

По словам генерала, в НАТО осознают, что Россию не удастся сдержать, если развертывание вооруженных сил альянса состоится с задержкой.

Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за скорейшее укрепление обороноспособности страны из-за якобы угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе, «как и подобает стране нашего размера и ответственности».

6 ноября Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

Ранее в НАТО анонсировали интеграцию беспилотников в свои войска у границы России.