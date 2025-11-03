На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАТО анонсировали интеграцию беспилотников в свои войска у границы России

Генерал НАТО Чолпоня: ВС на границе с Россией внедрят дроны к середине 2026 года
true
true
true
close
Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) интегрирует беспилотники в свои вооруженные силы на восточном фланге, у границы Российской Федерации, к середине 2026 года. Об этом сообщил брюссельскому изданию Euractiv европейский представитель командования НАТО по трансформации, румынский генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня.

«Альтернативы интеграции дронов не существует <...> Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года. — «Газета.Ru»)», — , сказал он.

По словам генерал-майора, с начала следующего года страны альянса начнут активные испытания дронов и систем по борьбе с ними. Отмечается, что в первую очередь они будут интегрированы на восточной границе НАТО.

Чолпоня отметил, что планируется сделать беспилотники «системной компонентой» сети средств противовоздушной обороны альянса. Реализация инициативы начнется с операции НАТО «Восточный часовой», направленной на борьбу с дронами в воздушном пространстве блока.

До этого командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что НАТО представили комплексную концепцию обороны восточных границ альянса под названием «Концепция линии сдерживания восточного фланга» в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе.

По данным издания, Донахью рассказал представителям о документе из 4,4 тыс. страниц. При этом важную роль в концепции играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО.

Ранее Лавров заявил о подготовке Запада к большой европейской войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами