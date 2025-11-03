В НАТО анонсировали интеграцию беспилотников в свои войска у границы России

Генерал НАТО Чолпоня: ВС на границе с Россией внедрят дроны к середине 2026 года

Североатлантический альянс (НАТО) интегрирует беспилотники в свои вооруженные силы на восточном фланге, у границы Российской Федерации, к середине 2026 года. Об этом сообщил брюссельскому изданию Euractiv европейский представитель командования НАТО по трансформации, румынский генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня.

«Альтернативы интеграции дронов не существует <...> Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года. — «Газета.Ru»)», — , сказал он.

По словам генерал-майора, с начала следующего года страны альянса начнут активные испытания дронов и систем по борьбе с ними. Отмечается, что в первую очередь они будут интегрированы на восточной границе НАТО.

Чолпоня отметил, что планируется сделать беспилотники «системной компонентой» сети средств противовоздушной обороны альянса. Реализация инициативы начнется с операции НАТО «Восточный часовой», направленной на борьбу с дронами в воздушном пространстве блока.

До этого командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что НАТО представили комплексную концепцию обороны восточных границ альянса под названием «Концепция линии сдерживания восточного фланга» в координации с Верховным командованием союзных вооруженных сил в Европе.

По данным издания, Донахью рассказал представителям о документе из 4,4 тыс. страниц. При этом важную роль в концепции играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО.

