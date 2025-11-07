Трутнев рассказал, как во время атаки ВСУ под Угледаром отстреливался из винтовки

Вице-премьер Трутнев в ДНР отстреливался от ВСУ из снайперской винтовки

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал военкору, автору проекта WarGonzo Семену Пегову, как во время одной из поездок в Донецкую народную республику (ДНР) попал под обстрел со стороны украинских войск под Угледаром и отстреливался из снайперской винтовки.

Рядом с населенным пунктом сохранилось здание, которое назвали «Дом Трутнева».

«Я работал из этого дома [из снайперской винтовки] под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два», — поделился вице-премьер.

По его словам, по зданию активно наносила удары украинская БМП.

Он отметил, что ему было очень интересно позже вернуться в уже освобожденный Угледар.

7 ноября полковник в отставке и заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что рекордный прорыв ВС РФ в Запорожской области стал возможен благодаря дефициту в личном составе и технике у ВСУ.

По его словам, у украинской армии не хватает живой силы и техники, чтобы закрывать линию фронта. Он также отметил, что прорывы происходят там, где разведка находит слабину, например, слабые укрепления и небольшое скопление сил.

Ранее эксперт рассказал об особой тактике ВС России при освобождении ДНР.