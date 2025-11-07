На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В министерстве обороны уточнили порядок пребывания в резерве

Минобороны уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Минобороны РФ уточнило порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Об этом говорится в проекте правительственного документа.

Согласно поправкам, пункт 41 Положения о порядке пребывания россиян в мобилизационном людском резерве будет дополнен положением о том, что резервисты могут быть направлены на специальные сборы.

«Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Организация и проведение этих сборов будут возложены на министерство обороны. Данное уточнение последовало за подписанием верховным главнокомандующим Владимиром Путиным закона, который разрешает привлекать резервистов к спецсборам для охраны объектов энергетики, транспорта, НПЗ и прочей инфраструктуры.

При этом участники этих сборов будут обладать всеми правами, обязанностями, социальными гарантиями, компенсациями и нести ответственность, предусмотренную для граждан, проходящих обычные военные сборы.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами