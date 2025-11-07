В министерстве обороны уточнили порядок пребывания в резерве

Минобороны РФ уточнило порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Об этом говорится в проекте правительственного документа.

Согласно поправкам, пункт 41 Положения о порядке пребывания россиян в мобилизационном людском резерве будет дополнен положением о том, что резервисты могут быть направлены на специальные сборы.

«Резервисты направляются на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Организация и проведение этих сборов будут возложены на министерство обороны. Данное уточнение последовало за подписанием верховным главнокомандующим Владимиром Путиным закона, который разрешает привлекать резервистов к спецсборам для охраны объектов энергетики, транспорта, НПЗ и прочей инфраструктуры.

При этом участники этих сборов будут обладать всеми правами, обязанностями, социальными гарантиями, компенсациями и нести ответственность, предусмотренную для граждан, проходящих обычные военные сборы.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.