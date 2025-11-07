Польша разместила на восточной границе американское вооружение

Польша развертывает на своей восточной границе американские системы противодействия дронам MEROPS. Об этом в соцсети X сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Американские системы противодействия беспилотникам MEROPS уже в Польше! Системы развертываются вдоль восточного фланга НАТО, что повысит наши возможности по обнаружению и противодействию беспилотникам», — написал он.

В конце сентября Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.