Зеленский заявил о дополнительных поставках Киеву истребителей Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых поставках вооружения Киеву: Франция передаст дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение относительно дополнительных истребителей Mirage для Украины и ракет для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — подчеркнул Зеленский.

Накануне депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил уверенность, что передача Украине истребителей Mirage, которые уже выведены из эксплуатации во Франции, вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте. По словам парламентария, тактико-технические характеристики этих самолетов хорошо изучены, и существуют эффективные способы противодействия им.

Первые французские истребители Mirage поступили на вооружение украинской армии в феврале 2025 года.

