Полковник раскрыл планы ВСУ по попытке прорыва в Брянскую область

Полковник Тимошенко сомневается в масштабном вторжении ВСУ в Брянскую область
Возможное направление удара ВСУ в сторону Брянской области может представлять интерес для украинской армии, поскольку там ранее не велись активные боевые действия. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Эксперт напомнил, что информация о сосредоточении сил ВСУ у границ Брянщины появлялась около полугода назад. При этом он сомневается в масштабности потенциального вторжения, поскольку основные резервы противника сконцентрированы на Харьковском направлении.

После событий в Курской области российская сторона усилила приграничные рубежи. Как отметил Тимошенко, при необходимости к охране границы могут быть оперативно привлечены резервисты.

В августе бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется 30-40 тысяч бойцов для вторжения Вооруженных сил Украины в Брянскую область.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, с какой периодичностью из ВСУ убегают бойцы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
