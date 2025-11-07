Возможное направление удара ВСУ в сторону Брянской области может представлять интерес для украинской армии, поскольку там ранее не велись активные боевые действия. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Эксперт напомнил, что информация о сосредоточении сил ВСУ у границ Брянщины появлялась около полугода назад. При этом он сомневается в масштабности потенциального вторжения, поскольку основные резервы противника сконцентрированы на Харьковском направлении.

После событий в Курской области российская сторона усилила приграничные рубежи. Как отметил Тимошенко, при необходимости к охране границы могут быть оперативно привлечены резервисты.

В августе бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется 30-40 тысяч бойцов для вторжения Вооруженных сил Украины в Брянскую область.

