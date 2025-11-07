Экс-депутат Рады рассказал, с какой периодичностью из ВСУ убегают бойцы

Экс-депутат Рады Луценко: из ВСУ каждые две минуты убегает военнослужащий

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые две минуты убегает военнослужащий, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко. Его слова передает телеканал ТСН.

В настоящее время экс-парламентарий служит в украинских войсках.

«Каждые две минуты из нашей армии убегает человек: число случаев самовольного оставления части в октябре [2025 года] достигло 21 602 — это очень плохой рекорд», — отметил Луценко.

Он подчеркнул, что дезертирство бойцов ВСУ и самовольное оставление ими частей представляют собой «реальную опасность для существования Украины». По словам бывшего депутата, Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются на фронте, в том числе из-за нехватки солдат в украинских войсках.

7 ноября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что данные Генеральной прокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды армии страны ежемесячно покидают 15–18 тыс. дезертиров. Как она сказала, с февраля 2022 года на Украине возбудили более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части. Еще 53 тыс. дел завели за прямое дезертирство.

