На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады рассказал, с какой периодичностью из ВСУ убегают бойцы

Экс-депутат Рады Луценко: из ВСУ каждые две минуты убегает военнослужащий
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые две минуты убегает военнослужащий, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко. Его слова передает телеканал ТСН.

В настоящее время экс-парламентарий служит в украинских войсках.

«Каждые две минуты из нашей армии убегает человек: число случаев самовольного оставления части в октябре [2025 года] достигло 21 602 — это очень плохой рекорд», — отметил Луценко.

Он подчеркнул, что дезертирство бойцов ВСУ и самовольное оставление ими частей представляют собой «реальную опасность для существования Украины». По словам бывшего депутата, Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются на фронте, в том числе из-за нехватки солдат в украинских войсках.

7 ноября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что данные Генеральной прокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды армии страны ежемесячно покидают 15–18 тыс. дезертиров. Как она сказала, с февраля 2022 года на Украине возбудили более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части. Еще 53 тыс. дел завели за прямое дезертирство.

Ранее на Украине рассказали о бегстве тысяч бойцов при создании новой бригады ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами