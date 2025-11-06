На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военный рассказал, почему сдался в российский плен

РИА: пленный боец ВСУ сложил оружие, потому что ему было страшно перед ВС РФ
Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Довганюк, попавший в российский плен, рассказал, что сложил оружие из-за страха перед российскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ.

По словам бойца, его подразделение взяли в окружение, единственный способ был сдаться, «потому что страшно».

«Со всех сторон летит и арта, и «птички» (беспилотники — прим. ред.) летают. Ну, идти к своим, ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. Вот. Ну, единственный шанс был это только сдаться русским в плен», — поделился украинский военнослужащий.

6 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что группа украинских военных в Красноармейске (ДНР) добровольно сдалась в плен после того, как оказалась в окружении и была брошена командованием.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен бойцов 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые находились в изоляции под постоянными обстрелами артиллерии и беспилотников.

Ранее массовая сдача военных ВСУ в плен попала на видео.

