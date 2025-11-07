На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска замкнули кольцо вокруг Димитрова

Военкор Котенок: российские военные завершили окружение Димитрова
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения, продвигающиеся на красноармейском направлении, завершили окружение города Димитрова (украинское название Мирноград). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его данным, бойцы, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), вытеснили противника из укрепленного опорного пункта севернее кладбища, тем самым замкнув кольцо окружения вокруг города.

Котенок отметил, что активные боевые действия продолжаются в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к Мирнограду. Кроме того, российские военные ведут бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, расположенные вблизи города.

Утром 7 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Успеновку. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

Ранее ВС России взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами