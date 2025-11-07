Российские подразделения, продвигающиеся на красноармейском направлении, завершили окружение города Димитрова (украинское название Мирноград). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его данным, бойцы, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), вытеснили противника из укрепленного опорного пункта севернее кладбища, тем самым замкнув кольцо окружения вокруг города.

Котенок отметил, что активные боевые действия продолжаются в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к Мирнограду. Кроме того, российские военные ведут бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, расположенные вблизи города.

Утром 7 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Успеновку. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

Ранее ВС России взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области.