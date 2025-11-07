Врачи сообщили, что отцу главкома Сырского осталось жить три месяца

Российские врачи спрогнозировали, что отцу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Сырскому осталось жить три месяца. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У отца Сырского диагностирован рак мозга. У 86-летнего мужчины — первая группа инвалидности и четвертая степень выраженности нарушений функций организма.

В данный момент старший Сырский проходит лечение в подмосковной больнице, его перевели на паллиативную помощь. МУжчина уже не может самостоятельно ходить, ему помогает жена, а также его второй сын с женой.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Сырский взял часть средств военного бюджета Украины для лечения своего отца в России.

Состояние Сырского-старшего ухудшилось в апреле текущего года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Главком ВСУ узнал о тяжелом состоянии отца, сам связался с ним и предложил оплатить частную клинику. В мае пенсионера перевезли в Москву, а позже отправили на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье.

Ранее в России заявили, что главкома ВСУ могут объявить на Украине «русским агентом».