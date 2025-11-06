Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ на Харьковском направлении

Группа операторов беспилотников, воюющая в рядах стрелкового батальон имени Шейха Мансура из Чечни, уничтожила укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, аэроразведка с помощью БПЛА выявила укрепрайон врага, тщательно замаскированный в лесистой местности, и передвижения живой силы противника.

«Сразу же наши дроноводы произвели точные сбросы с БПЛА и нейтрализовали их. К ликвидации укрепа подключили и артиллерию батальона, передав координаты позиций врага», — написал лидер Чечни.

По его словам, они накрыли «всех сразу», оставив от блиндажей противника «одни лишь щепки».

Кроме того, Кадыров заявил, что FPV-дрон батальона уничтожил транспорт вместе с украинскими военными.

6 ноября сообщалось, что в Харьковской области российские военные уничтожили группу наемников из Бразилии и Колумбии, воюющих в рядах ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили о крупных потерях ВСУ на Купянском направлении.