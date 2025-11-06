На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные признали скорую потерю Покровска в ДНР

Le Monde: Украина лишится Покровска в течение двух недель
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Взятие Покровска (российское название — Красноармейск) Вооруженными силами России является вопросом дней или максимум двух недель. Об этом заявил неназванный офицер украинской армии в интервью французской газете Le Monde.

По его словам, такой город, как Покровск, с множеством зданий и фабрик с толстыми стенами, мог бы держаться месяцами, если бы командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не допускало ошибок. Офицер утверждает, что неделями бойцы в Покровске не получали нормального снабжения, уже несколько дней город полностью отрезан, никакая техника не может туда подступиться.

Другой военнослужащий, офицер морской пехоты, находящийся сейчас в Красноармейске, подтвердил, что ситуация в городе очень тяжелая. По его словам, ВС РФ всего за несколько дней проникли во все районы населенного пункта. Он также допустил, что российская армия превосходит ВСУ по количеству людей и беспилотников в городе в три раза.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку установить флаг в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами