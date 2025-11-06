Активные боевые действия в Красноармейске (украинское название — Покровск) практически завершены, российские военные приступили к зачистке освобожденных районов города. Об этом сообщило издание mk.ru со ссылкой на военнослужащих российской армии.

По данным на 6 ноября, подразделения российских войск установили контроль над большинством районов Красноармейска. Боестолкновения продолжаются только в районе дачных кооперативов «Дружба» на окраине города.

В Димитрове (украинское название — Мирноград), который находится рядом с Красноармейском, ситуация остается напряженной, отмечается в публикации. Тем не менее, несмотря на переброску резервов ВСУ, город практически окружен и находится под огневым контролем российской артиллерии.

По информации из украинских источников, в командовании ВСУ нарастает недовольство из-за сокрытия реальных масштабов катастрофы. Офицеры выражают несогласие с приказами удерживать позиции в условиях оперативного окружения.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее в США раскрыли ложь Зеленского о боях в Покровске.