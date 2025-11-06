На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: военные РФ завершили активные боевые действия в Красноармейске

«МК»: Вооруженные силы России завершают зачистку Красноармейска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Активные боевые действия в Красноармейске (украинское название — Покровск) практически завершены, российские военные приступили к зачистке освобожденных районов города. Об этом сообщило издание mk.ru со ссылкой на военнослужащих российской армии.

По данным на 6 ноября, подразделения российских войск установили контроль над большинством районов Красноармейска. Боестолкновения продолжаются только в районе дачных кооперативов «Дружба» на окраине города.

В Димитрове (украинское название — Мирноград), который находится рядом с Красноармейском, ситуация остается напряженной, отмечается в публикации. Тем не менее, несмотря на переброску резервов ВСУ, город практически окружен и находится под огневым контролем российской артиллерии.

По информации из украинских источников, в командовании ВСУ нарастает недовольство из-за сокрытия реальных масштабов катастрофы. Офицеры выражают несогласие с приказами удерживать позиции в условиях оперативного окружения.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее в США раскрыли ложь Зеленского о боях в Покровске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами