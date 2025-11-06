В Харьковской области российские военные уничтожили группу наемников из Бразилии и Колумбии, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

Как следует из документов ликвидированных наемников, которые он предоставил агентству, двое из этих бойцов были из Колумбии и один из Бразилии. Колумбийцев звали Джефферсон Уайлдман Чило Томбе и Ренато Уриана Уриана, а бразильца — Райссон Мендеш душ Сантуш.

До этого газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российской армии.

Как отмечается в публикации издания, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее российские войска уничтожили арабских наемников ВСУ в ДНР.