На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгия создаст центр по обеспечению воздушной безопасности для борьбы с БПЛА

Глава МО Франкен: в Бельгии создадут центр воздушной безопасности к 1 января
true
true
true
close
Global Look Press

Бельгия создаст национальный центр по обеспечению воздушной безопасности. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, его слова передает Brussels Times.

«Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение — к 1 января 2026 года начнет работать национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии», — подчеркнул Франкен.

Он также сообщил о планах приобрести для бельгийской армии на сумму €50 тыс. оборудование для борьбы с дронами. В этот комплект входят радиоэлектронные «ружья», предназначенные для глушения сигналов беспилотных летательных аппаратов, а также помповые гладкоствольные ружья, которые используют дробь для поражения дронов на близких дистанциях.

По информации бельгийского министра обороны, второй этап борьбы с БПЛА включает выделение €500 тыс. на средства противодействия беспилотникам. В этот пакет войдут системы обнаружения, слежения и сопровождения, позволяющие выявлять не только сами дроны, но и их операторов.

6 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Франкеном по поводу учащихся случаев обнаружения дронов в воздушном пространстве Бельгии. Во время переговоров Рютте подтвердил готовность альянса оказать поддержку в борьбе с этой угрозой.

Ранее в Бельгии назвали провокатором министра Франкена, захотевшего «стереть Москву с карты мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами