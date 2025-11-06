Бельгия создаст центр по обеспечению воздушной безопасности для борьбы с БПЛА

Бельгия создаст национальный центр по обеспечению воздушной безопасности. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, его слова передает Brussels Times.

«Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение — к 1 января 2026 года начнет работать национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии», — подчеркнул Франкен.

Он также сообщил о планах приобрести для бельгийской армии на сумму €50 тыс. оборудование для борьбы с дронами. В этот комплект входят радиоэлектронные «ружья», предназначенные для глушения сигналов беспилотных летательных аппаратов, а также помповые гладкоствольные ружья, которые используют дробь для поражения дронов на близких дистанциях.

По информации бельгийского министра обороны, второй этап борьбы с БПЛА включает выделение €500 тыс. на средства противодействия беспилотникам. В этот пакет войдут системы обнаружения, слежения и сопровождения, позволяющие выявлять не только сами дроны, но и их операторов.

6 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с Франкеном по поводу учащихся случаев обнаружения дронов в воздушном пространстве Бельгии. Во время переговоров Рютте подтвердил готовность альянса оказать поддержку в борьбе с этой угрозой.

Ранее в Бельгии назвали провокатором министра Франкена, захотевшего «стереть Москву с карты мира».