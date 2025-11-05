В Бельгии назвали провокатором министра, захотевшего «стереть Москву с карты мира»

Заявление главы минобороны Бельгии об уничтожении Москвы является обычной провокацией. Об этом заявила бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает РИА Новости.

«Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал», — подчеркнула она.

При этом 3 ноября Франкен заявил, что не угрожал «стереть Москву с карты мира», а его слова были неправильно поняты и искажены. В новом интервью телеканалу RTBF политик отметил, что бельгийская газета De Morgen перефразировала то, что он сказал, «в злой, неправильной, несправедливой манере», что впоследствии вызвало дипломатический скандал. Ознакомившись с оригиналом интервью Франкена журналу Humo и его перепечаткой в газете De Morgen, «Газета.Ru» не нашла заметных отличий.

Изначальные слова Франкена (которые он теперь отрицает) не остались незамеченными в России. Их прокомментировало посольство РФ в Брюсселе.

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» с прогнозами «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозами «стереть Москву с карты мира» вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — отметили в посольстве.

Ранее министр обороны Бельгии заявил, что НАТО не хочет войны с Россией.