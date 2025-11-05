На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бельгии назвали провокатором министра, захотевшего «стереть Москву с карты мира»

Экс-глава МО Бельгии назвала провокацией слова министра об уничтожении Москвы
Global Look Press

Заявление главы минобороны Бельгии об уничтожении Москвы является обычной провокацией. Об этом заявила бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает РИА Новости.

«Что касается Тео Франкена, то я нахожу его поведение немного необычным. Потому что мы ждем от министра обороны, что он защищает и обеспечивает безопасность граждан. А не того, чтобы он делал какие-то заявления обо всем и провоцировал», — подчеркнула она.

При этом 3 ноября Франкен заявил, что не угрожал «стереть Москву с карты мира», а его слова были неправильно поняты и искажены. В новом интервью телеканалу RTBF политик отметил, что бельгийская газета De Morgen перефразировала то, что он сказал, «в злой, неправильной, несправедливой манере», что впоследствии вызвало дипломатический скандал. Ознакомившись с оригиналом интервью Франкена журналу Humo и его перепечаткой в газете De Morgen, «Газета.Ru» не нашла заметных отличий.

Изначальные слова Франкена (которые он теперь отрицает) не остались незамеченными в России. Их прокомментировало посольство РФ в Брюсселе.

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» с прогнозами «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозами «стереть Москву с карты мира» вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — отметили в посольстве.

Ранее министр обороны Бельгии заявил, что НАТО не хочет войны с Россией.

