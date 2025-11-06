Власти Ростовской области сообщили о сбитом беспилотнике над регионом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в городе Новошахтинск.

По информации главы региона, украинский дрон был уничтожен в период с 15:00 до 16:00 мск.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 6 ноября силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников в российских регионах.

Больше всего дронов перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

В Волгограде дрон врезался в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова. В результате удара были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Дагестане наградили дальнобойщика, обезвредившего 30 беспилотников.