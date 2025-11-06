На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне произошла еще одна серия взрывов

На Украине сообщили о третьей волне взрывов в Херсоне за день
Ambidekstriy88/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали взрывы в третий раз за день. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В течение дня в городе прогремели еще две серии взрывов. При этом воздушная тревога в контролируемых Украиной районах региона не была объявлена.

До этого первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа призвал российскую армию отвечать жестче на продолжающиеся атаки украинской армии против гражданских объектов.

Таким образом он прокомментировал состоявшуюся массированную атаку беспилотниками ВСУ на Волгоград в ночь на 6 ноября, которая продлилась семь часов. В результате ударов БПЛА по многоэтажке одного человека не удалось спасти, а на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон.

