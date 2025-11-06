В Госдуме призвали Россию действовать жестче на Украине

Чепа: атаки ВСУ на мирные объекты говорят о том, что РФ надо действовать жестче

Продолжающиеся атаки украинской армии на гражданские объекты говорят о том, что России нужно действовать жестче. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал последствия массированного удара по Волгограду.

«Волгоград уже не в первый раз атакуют. Постоянно его пытаются атаковать. То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жестче», — считает Чепа.

Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов БПЛА по многоэтажке одного человека не удалось спасти, а на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что более 70 беспилотников сбили за ночь в России.