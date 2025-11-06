Военный эксперт оценил готовность России к ядерным испытаниям

Москва готова провести ядерные испытания на полигоне «Новая Земля». Маневры охладят пыл Запада, пытающегося ослабить Россию. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Способен ли сегодня полигон на Новой Земле начать испытания? Безусловно, способен. Вся инфраструктура полигона сохраняется и поддерживается. Безусловно, какие-то вещи придется обновлять. И не столько восстанавливать, сколько создавать заново», — отметил специалист.

Если речь пойдет о подземных ядерных испытаниях, то и большой инфраструктуры для этого не нужно, добавил Шурыгин.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее в Кремле оценили близость мира к ядерной войне.