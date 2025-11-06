Единственным источником риска для Запорожской атомной электростанции (АЭС) являются систематические обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщила представитель директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Мы прилагаем все усилия для ее безопасной эксплуатации в строгом соответствии со всеми международными стандартами и нормами. Все риски исходят исключительно от обстрелов ВСУ», — заявила она.

По словам директора, на данный момент станция находится под надежным контролем.

6 ноября в СВР заявили, что Запад планирует возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС.

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена из-за обстрелов ВСУ, после чего станция была полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Это создало риск повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня».