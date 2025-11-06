На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР пообещали не щадить солдат ВСУ, причастных к гибели мирных жителей

Кимаковский: причастных к гибели гражданских солдат ВСУ щадить не будут
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие не будут щадить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к гибели мирных жителей в Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Последние события, связанные с гибелью мирного населения в Харьковской области, глубоко затронули наших бойцов», — заявил он.

По словам советника главы ДНР, все российские бойцы говорят однозначно, что все военные, причастные к гибели граждан, «пощады могут не ждать». Он добавил, что военные будут руководствоваться этим подходом независимо от того, оператор ли БПЛА причастен к убийству мирных жителей или обычный штурмовик.

До этого военный корреспондент Александр Симонов опубликовал видео из Харьковской области, на котором можно увидеть, как дрон ВСУ нанес удар по женщине, которая крестилась, стоя на коленях. В нескольких метрах от нее над землей завис беспилотник. Во время приближения дрона женщина вжала голову в плечи. После этого произошел взрыв.

Ранее молодежь из 20 стран призвала мировое сообщество осудить военные преступления Украины.

