В Минобороны сообщили о сдаче в плен украинских бойцов в ДНР

Минобороны РФ: военные ВСУ сдались в плен в Красноармейске после окружения
Sofiia Gatilova/Reuters

Группа украинских военных в Красноармейске (ДНР) добровольно сдалась в плен после того, как оказалась в окружении и была брошена командованием. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен бойцов 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые находились в изоляции под постоянными обстрелами артиллерии и беспилотников. Из-за блокады снабжение продовольствием и боеприпасами прекратилось, даже попытки доставить грузы с помощью дронов не увенчались успехом.

В Минобороны уточнили, что украинские военные голодали по несколько дней, питаясь найденными в подвалах продуктами. Перед сдачей в плен часть их сослуживцев пыталась прорваться из окружения, однако после неудачной попытки связь с ними пропала.

Пленные, как отметили в ведомстве, рассказали, что в Красноармейске растет число раненых, но оказать им помощь невозможно из-за отсутствия медикаментов.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись, как украинские военнослужащие массово сдаются в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Среди сдавшихся было большое количество недавно мобилизованных.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.

