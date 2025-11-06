На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовая сдача военных ВСУ в плен попала на видео

SHOT: массовую сдачу солдат ВСУ в плен под Красноармейском сняли на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Украинские военнослужащие массово сдаются в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Массовая сдача в плен солдат ВСУ. Все попытки вырваться из котла ВС РФ провалились», — говорится в публикации.

Среди сдавшихся, отмечает SHOT, большое количество недавно мобилизованных.

В публикации уточняется, что наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

«По территории работают наши артиллеристы, минометчики и беспилотные летательные аппараты. Вырваться из окружения у Вооруженных сил Украины не получается, только за последние сутки провалено более десяти попыток», — отмечает SHOT.

Все пленные заявили, что командование бросило их и перестало выходить на связь.

5 ноября сообщалось, что под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами