Массовая сдача военных ВСУ в плен попала на видео

SHOT: массовую сдачу солдат ВСУ в плен под Красноармейском сняли на видео

Украинские военнослужащие массово сдаются в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Массовая сдача в плен солдат ВСУ. Все попытки вырваться из котла ВС РФ провалились», — говорится в публикации.

Среди сдавшихся, отмечает SHOT, большое количество недавно мобилизованных.

В публикации уточняется, что наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

«По территории работают наши артиллеристы, минометчики и беспилотные летательные аппараты. Вырваться из окружения у Вооруженных сил Украины не получается, только за последние сутки провалено более десяти попыток», — отмечает SHOT.

Все пленные заявили, что командование бросило их и перестало выходить на связь.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.