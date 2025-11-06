Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в Сумскую область перебросили 26-ю отдельную днепровскую путевосстановительную бригаду.

5 ноября российские силовики сообщили, что российские войска сорвали попытки штурмовых групп украинской армии выдвинуться в направлении трех населенных пунктов Сумской области Украины.

3 ноября силовики сообщили, что у бойцов ВСУ, находящихся в районе Садков Сумской области, наблюдаются случаи панических атак и бегства с позиций. У них отсутствует снабжение. Кроме того, здесь фиксируются регулярные обстрелы со стороны бойцов группировки войск «Север».

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.