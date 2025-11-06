В Пензенской области ввели план «Ковер»

Над территорией Пензенской области действует план «Ковер». Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

В соответствии с ним, введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Вечером 5 ноября губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности. В целях безопасности граждан действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

6 ноября стало известно, что временные ограничения на полеты самолетов гражданской авиации были введены в аэропорту города Иваново (Южный).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.