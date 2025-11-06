Боец «Лаврик»: Купянск будет взят под контроль в течение недели

Командир штурмового отряда группировки «Запад» с позывным «Лаврик» рассказал о продвижении российских войск в Купянске Харьковской области. Информацией боец поделился в интервью РИА Новости.

Он заявил, что за минувшие сутки подразделения группировки «Запад» освободили на территории Купянска 25 строений.

По его словам, российские войска продвигаются вдоль правого берега реки Оскол в Купянске и им осталось занять около 130 зданий.

«Лаврик» отметил, что украинская армия продолжает предпринимать попытки деблокировать город. Как рассказал командир, за сутки операторы дронов группировки «Запад» уничтожили пять пикапов с военнослужащими ВСУ на подходах к Купянску.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден», — подытожил «Лаврик».

5 ноября в министерстве обороны отметили, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «зачистке» Купянска не соответствуют действительности и, возможно, свидетельствуют о его неведении относительно реальной обстановки.

Ранее Песков заявил, что Украинская сторона скрывает бедственное положение армии в Купянске.