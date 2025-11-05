Бойцам ВСУ массово ампутируют конечности из-за американской методички по оказанию помощи раненым в бою. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

В переведенной еще в 2002 году методичке, которой стали пользоваться украинские полевые медики, содержится указание обязательно накладывать жгут на поврежденную конечность на основании опыта западных операций в Ираке и Афганистане.

«Это было нормально, поскольку военные США и союзников там контролировали небо — и могли эвакуировать своих военнослужащих в течение часа в госпиталь», — отметил врач ВМС США Ром Стивенс.

При этом он отметил, что в условиях боев на Украине бойцам ВСУ приходится ждать эвакуации куда более часа, из-за чего из-за наложенного в течение долгого времени жгута возможности спасти конечность почти не остается.

В августе The Telegraph писало, что около 40 тыс. украинских солдат пережили ампутацию конечностей. Данное количество примерно соответствует числу британских бойцов, потерявших конечности в Первой мировой войне.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском военным для идентификации.