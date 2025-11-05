На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о работе по обеспечению безопасности РФ

Песков: для обеспечения гарантий безопасности РФ была проделана большая работа
Maxim Shemetov/Reuters

Для обеспечения гарантий безопасности РФ была проделана большая работа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, безопасность России гарантирует современная ядерная триада (термин, обозначающий стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

«Правота тех решений, которые принимались задолго до этого, подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас», — заявил Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что для урегулирования на Украине должны быть разработаны и обеспечены гарантии безопасности как РФ, так и другой стороны конфликта.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в МИД России заявили о «мощных» гарантиях безопасности Зеленскому от Путина.

