Песков рассказал о работе по обеспечению безопасности РФ

Песков: для обеспечения гарантий безопасности РФ была проделана большая работа

Для обеспечения гарантий безопасности РФ была проделана большая работа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, безопасность России гарантирует современная ядерная триада (термин, обозначающий стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

«Правота тех решений, которые принимались задолго до этого, подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас», — заявил Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что для урегулирования на Украине должны быть разработаны и обеспечены гарантии безопасности как РФ, так и другой стороны конфликта.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в МИД России заявили о «мощных» гарантиях безопасности Зеленскому от Путина.