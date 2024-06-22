Случаи вандализма и надругательств над советскими памятниками и захоронениями воинов становятся чаще в западных странах, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

«Слова из «Майского вальса» о том, что «помнит Вена, помнят Альпы и Дунай» ту свободу, которую принес на их землю в мае 1945 г. советский солдат, не могут остаться только текстом песни», — заявил помощник президента.

По словам Патрушева, «забыть русский вальс», назвать освободителей захватчиками, после чего снести все памятники советским воинам — этими проблемами в настоящее время «озабочена Европа».

Помощник президента добавил, что все чаще противоправные действия начали совершаться в отношении захоронений советских солдат за рубежом. Патрушев указал, что многочисленные акты надругательства и вандализма постоянно совершаются на Украине, в Германии, Польше, Чехии, а также в Австрии, Болгарии и в других странах. По его словам, Запад делает активный акцент на страдания немцев, которые оказались «под гнетом советской армии», а не обвинения в начале Германией кровопролитной войны.

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