В России допустили ликвидацию лидеров Украины «Орешником»

Аналитик Михайлов: «Орешник» могут использовать для ликвидации лидеров Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» могут использовать для ликвидации политического руководства Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Михайлов в беседе с aif.ru.

Эксперт отметил, что «Орешник» может использоваться не только в ядерном исполнении. В зависимости от наполнения ракета может выполнять разные задачи, указал Михайлов. Последствия от возможного удара будут «страшными», констатировал он.

«Вполне вероятно, что сейчас «Орешник» могут применить для уничтожения ставки того или иного командования, ставки лидеров фашистского режима и наиболее важных объектов инфраструктуры киевского режима», — сказал Михайлов.

До этого депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что ВС РФ могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». Депутат добавил, что «Орешник» изначально предназначался для уничтожения предприятий военно-промышленного комплекса в глубине Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

