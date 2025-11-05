На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США опровергли данные о планах по нападению на Венесуэлу

Спецпосланник США Гренелл опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу
Depositphotos

США отрицают, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает три возможных варианта военных мер в отношении Венесуэлы. Об этом в соцсети X написал спецпосланник главы Белого дома по особым поручениям Ричард Гренелл.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США рассматривает три возможных варианта военных мер в отношении Венесуэлы, включая авиаудары и операции специальных подразделений, чтобы свергнуть президента республики Николаса Мадуро.

«Эта статья NYT полна ошибок. Это не новостной репортаж, а комментарий, который должен быть в разделе мнений», — написал Гренелл.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

4 ноября Military Watch Magazine раскрыл, какое оружие Венесуэла могла попросить у России. По данным издания, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветах класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что Москва может передать Каракасу и «Орешник».

Ранее Трамп высказался о перспективах Мадуро на посту президента Венесуэлы.

