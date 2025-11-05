На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко рассказал о ситуации в Волчанске Харьковской области

Марочко: российские военные контролируют около 80% территории Волчанска
Евгений Биятов/РИА Новости

Большая часть города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют лишь 20% территории населенного пункта — несколько улиц.

«Большая часть города — уже порядка 80% — под нашим контролем. И противник пока еще оказывает сопротивление», — сказал он.

Марочко отметил, что российские бойцы практически полностью зачистили территорию города на северном берегу реки Волчья. В настоящее время бойцы Вооруженных сил РФ продвигаются вдоль реки с юга на восток на противоположном берегу, добавил эксперт.

27 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ рискуют в ближайшее время утратить контроль над Волчанском, из-за чего украинские войска столкнутся с «очень большими проблемами» под Харьковом.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль более 70% территории Волчанска. По его словам, в боях за данный населенный пункт участвуют подразделения группировки войск «Север». Герасимов подчеркнул, что за последние две недели они успешно продвинулись в южной части Волчанска.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.

